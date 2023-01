Lecce-Milan, finisce 2-2 a Via del Mare: come cambia la classifica | FOTO

Napoli Calcio - Lecce-Milan 2-2, a sorpresa finisce così a Via Del Mare con i rossoneri che hanno rimediato anche a un disastroso primo tempo dove erano sotto per 2-0 addirittura. Autogol di Theo Hernandez dopo 3’ minuti, raddoppio pugliese con Baschirotto al 23esimo e rimonta nella ripresa prima con Leao al 58esimo e poi con Calabria al 71esimo. Il Diavolo rimedia al disastro e si porta a -9 dal Napoli di Luciano Spalletti. Stasera tocca all'Inter che ha la chance di accorciare per portarsi a -10.