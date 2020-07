Lecce, il ds Meluso: "Penalizzati dalla ripresa, oggi tifiamo Napoli per restare in A. Ottimi rapporti di mercato con gli azzurri" [ESCLUSIVA]

Serie A - Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, è intervenuto in diretta a Calcio Napoli 24 Live, trasmissione in diretta su CalcioNapoli 24 Tv. Ecco quanto evidenziato sugli ultimi aggiornamenti del Napoli calcio: “Forza morale e della disperazione dei nostri ragazzi che hanno rimontato la Lazio, una delle migliori squadre del nostro campionato. Abbiamo vinto solo una battaglia, la guerra è ancora lunga. Non guarderò Genoa-Napoli, ma facciamo sempre il tifo per le squadre meridionali. Sarà fondamentale la condizione fisica e mentale per il finale di campionato. Noi siamo stati penalizzati, la nostra rosa non è ampia. Il calcio post Covid è cambiato, è la terza industria del nostro paese. Capiamo il motivo se il calcio sta perdendo valore in questo momento storico. Siamo padroni del nostro destino in parte. Senza problema del Covid 19 la squadra poteva giocarsela con tutti, ma ora giochiamo tanto in pochi giorni e non abbiamo una rosa particolarmente ampia. Stiamo con diversi calciatori out. Ottimi rapporti con il Napoli, qualsiasi calciatore sarebbe ben accetto. Luperto è un gran giocatore che è nato e cresciuto qui. Vedremo in come andrà e se ci ritroveremo in Serie A o Serie B”.