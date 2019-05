Lazio, Lotito: "Un addio di Inzaghi mi addolorerebbe molto"

Claudio Lotito, presidente della lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni al forum del Corriere dello Sport: "Inzaghi via dalla Lazio? Mi addolorerebbe. Lui rappresenta la nostra storia, soprattutto da quando sono presidente. Come giocatore è stato tra i primi a rendersi disponibile, poi nonostante i problemi fisici non abbiamo mai pensato alla rescissione. Quindi ha fatto la trafila nel settore giovanile, pensavo che facesse un passaggio alla Salernitana ma poi è stato catapultato nella realtà della prima squadra, contro il parere di tutti. Ha fatto bene".