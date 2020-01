Lazio, 120 anni di storia e festa contro il Napoli. Lotito: "Sono un presidente-tifoso!"

Ultimissime calcio Napoli - La Lazio rincorre Juventus e Inter, intanto festeggia i 120 anni di storia. Tutto passa attraverso la sfida di sabato contro il Napoli. La Lazio ci arriverà sospinta dall’entusiasmo della sua gente e da una coreografia speciale, coronamento della grande festa che va avanti ormai da qualche giorno. Correa e Lulic però quasi sicuramente non recupereranno per il match.

Parlando a Sky, Lotito ha detto tra l’altro: «Io sono un presidente-tifoso, questa società non aveva mai avuto un proprietario, aveva addirittura, in alcune situazioni passate, un problema con le trasferte, superato anche grazie all’apporto di singoli tifosi che poi si sono sentiti in diritto di decidere le cose del club».