Juventus, Sarri: "Litigo sempre e solo con Higuain! Un giorno va coccolato e l'altro sbattuto al muro"

Serie A - Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Milan. Queste le sue parole dell’allenatore bianconero prima della sfida in programma per la 31a giornata di Serie A: “È una partita difficile, il Milan ci ha già messi in difficoltà, è una squadra in grande condizione fisica e mentale, ha fatto due gare importantissime contro Roma e Lazio. I risultati dell’Inter non dovrebbero creare alcun tipo di rilassamento in noi, sbagliare un tratto di partita ora per noi può essere veramente facile. Il rapporto con Higuain? Io durante la stagione ho letto che ho litigato con tutti, io l’unico con cui litigo è Higuain. È sempre stato così, non so perché, forse necessita di avere un contraltare piuttosto aggressivo per dare il meglio. Mentalmente sta meglio, fisicamente non so che tipo di tenuta possa avere in questo momento. Vediamo, negli ultimi giorni si è allenato con più continuità, sembra stare bene ma nell’ultimo mese ne ha avuta poca, qualcosa fisicamente lascerà, mentalmente sta meglio. Va coccolato un giorno e sbattuto al muro il giorno dopo. Moralmente è sensibile e si può abbattere, se va in esaltazione si può invece accontentare”.