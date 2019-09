Juve, infortunio anche per Pjanic dopo Douglas Costa: al suo posto Bentancur

Infortunio per Miralem Pjanic al 43', dopo l'uscita dopo soli 4' di Douglas Costa: doppio infortunio per Sarri in Fiorentina-Juventus. Si è fermato per un infortunio muscolare anche il regista bosniaco, sostituito da Bentancur. Pjanic è uscito dal campo toccandosi la coscia sinistra.

Pochi minuti di gioco in Fiorentina-Juventus e Douglas Costa si infortuna. Da solo, si è subito toccato l'adduttore. Si pensa ad un infortunio muscolare. Al suo posto è entrato il fischiatissimo Federico Bernardeschi, preso di mira dai tifosi viola già nel prepartita.