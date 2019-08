La Juventus di Maurizio Sarri zoppia in precampionato. I bianconeri hanno perso per 2-1 contro l'Atletico Madrid. Sblocca il risultato Joao Felix, pareggia i conti Sami Khedira e poi Lemar ha chiuso i giochi per i Colchoneros. Difesa soprattutto traballante quella di Sarri che ancora non ha assimilato gli schemi dell'allenatore di Bagnoli.