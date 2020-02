Cm.Com - Napoli, De Laurentiis e Giuntoli pensano di non confermare Gattuso! Salgono le quotazioni di Juric

Ultimissime calcio Napoli- Juric Napoli. Un campionato incredibile quello dell'Hellas Verona di Ivan Juric. Al sesto posto e con 34 punti, il Verona arriva da un momento incredibile: 5 punti totalizzati tra Juventus, Milan e Lazio (le ultime due gare fuori casa). Il club neopromosso ora crede all'Europa guardando la classifica di Serie A. Intanto, per il prossimo anno, Juric ancora non sa quale sarà il suo futuro. Difficile una permanenza a Verona con i tanti club già interessati per portarlo sulla propria panchina. Come ci pensa il Napoli di De Laurentiis, scendono infatti le quotazioni per una permanenza di Gennaro Gattuso.

Gattuso

Mercato Napoli - Juric senza la conferma di Gattuso

Sale Ivan Juric e scende Gattuso. Come riportato da Calciomercato.com, il Napoli vive il momento. A fine stagione il presidente Aurelio De Laurentiis tirerà le somme per la conferma di Gattuso come di tanti altri calciatori in bilico dopo una stagione deludente in tanti aspetti. Restano la Champions League e la Coppa Italia, mentre diventa sempre più difficile la corsa all'Europa. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti, è in forte calo la volontà da parte del presidente e del ds Giuntoli di vivere un'altra stagione con Gattuso, mentre il nome che si sta facendo avanti nelle ultime ore ha un che di clamoroso ma anche di intrigante: si tratta infatti di Ivan Juric, che con il suo Verona dei miracoli, vera e propria sorpresa di questa stagione di Serie A. E' lui al momento il primo nome per il Napoli 2020/2021.