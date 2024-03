Cerchione: "Sondaggio della Juventus per Italiano! Ha dato l'ok, possibile beffa per il Napoli"

Notizie Napoli calcio. Vincenzo Italiano è uno dei nomi caldi per la panchina del Napoli in vista della prossima stagione. L'attuale tecnico della Fiorentina, però, non piace solo agli azzurri.

Italiano-Napoli, inserimento Juventus

Come riportato da Luca Cerchione, su Italiano sarebbe piombata anche la Juventus:

Sondaggio della Juventus per Vincenzo Italiano. L’allenatore ha dato piena disponibilità ad essere il successore di Allegri, nonostante il fortissimo interesse del Napoli che rischia di rimanere col cerino in mano per il secondo anno di fila. Già nella scorsa estate, infatti, i partenopei hanno dovuto cambiare i propri piani a causa dell’improvvisa impossibilità dell’allenatore di Karlsruhe di liberarsi dalla Fiorentina.