Clamoroso! Inter, Zhang attacca il presidente della Lega Serie A: "Vergognati! Sei il peggior pagliaccio che abbia mai visto"

Ultimissime notizie, caos in Serie A! La decisione assunta dal consiglio di Lega Serie A in seguito alla conference-call di questo pomeriggio, non ancora ufficializzata, di posticipare in una settimana tutte le gare di campionato per consentire il recupero delle gare rinviate lo scorso week-end, ha suscitato l'ira del presidente dell'Inter, Steven Zhang, che si è scagliato contro Dal Pino su Instagram.

Inter, Zhang attacca la Lega Serie A

Ecco il messaggio pubblicato su Instagram da Steven Zhang, presidente dell'Inter, e diretto a Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A: "Giochi con il calendario mettendo la salute del pubblico sempre al secondo posto. Tu sei probabilmente il più grande e il peggiore pagliaccio che abbia mai visto. 24 ore? 48 ore? 7 giorni? E cos'altro? Quale sarà la tua prossima mossa? E poi parli di sportività e lealtà sportiva? (emoticon vomito). Che ne dici se non proteggiamo i nostri giocatori ed allenatori e gli chiediamo di giocare per te 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, senza sosta? Sì, sto parlando proprio a te. Il nostro presidente di Lega Paolo Dal Pino! Vergognati! E' tempo che ti alzi in piedi e ti assumi le tue responsabilità. Siamo nel 2020!

A tutti quelli che mi leggono in giro per il mondo, non importa se siete tifosi dell'Inter, della Juve oppure se non tifate nessuna squadra. Per favore, mettetevi al sicuro! Questa è la cosa più importante per voi, le vostre famiglie e la nostra società".