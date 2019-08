Inter, rottura totale con Icardi: Conte stringe la mano a tutta la rosa, assente l'argentino [FOTO]

Arriva un altro indizio, semmai ce ne fosse bisogno, della rottura totale fra Mauro Icardi e l'Inter. Prima della sessione odierna di allenamento, un riscaldamento seguito a tanto lavoro tattico in vista dell'esordio in campionato con il Lecce, il tecnico Antonio Conte ha caricato il gruppo a disposizione stringendo la mano a tutti i protagonisti della rosa, come si può vedere dall'immagine in allegato. Nelle foto però non c'è traccia di Mauro Icardi, scrive l'edizione online del Corriere dello Sport che ha pubblicato le immagini dell'allenamento.