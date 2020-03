CorSport - Serie A, l'Inter considera conclusa la stagione: 7 calciatori lasciati tornare in patria, staranno fuori minimo un mese

Serie A - Italia in piena emergenza Coronavirus e il calcio è nel caos. Ieri, il Consiglio si è riunito in Lega, per mettere sul tavolo le diverse ipotesi da considerare per quanto riguarda la conclusione del campionato italiano di calcio di Serie A. Intanto, pare che per l'Inter il capitolo sia ormai chiuso. Il club nerazzurro ha dato il via libera per tornare in patria a ben 7 calciatori e nelle prossime ore accetterà altre richieste dei propri tesserati.

Lukaku

Coronavirus Italia, per l'Inter la Serie A è conclusa

Come riportato da il Corriere dello Sport, Brozovic,Handanovic, Lukaku, Young, Moses, Eriksen e Godin hanno lasciato l'Italia. Il club ha dato l'ok ai suoi tesserati di tornare in patria in occasione della forte emergenza Coronavirus. Con questa scelta, come scrive il Corriere, l’Inter ritiene decisamente lontana l’eventuale ripresa della stagione. I calciatori andati via dovranno rispettare le regole di restrizione e affrontare 15 giorni in isolamento nel loro paese, per poi tornare una volta finito l'auto-isolamento e affrontare altri 15 giorni in Italia al loro rientro. Un minimo di 30 giorni out, un periodo troppo lungo dove l'Inter ha deciso e quindi da considerare un ritorno al campionato orma impossibile.