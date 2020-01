Inter, Marotta: "Vidal obiettivo di mercato, cerchiamo anche un esterno! Occhi alle cessioni, Eriksen? Tanti club su di lui"

Calciomercato - Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Napoli-Inter. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

Eriksen

Vidal ed Eriksen all'Inter, parla Marotta

"Vogliamo migliorare la rosa dell'Inter, Vidal è un obiettivo. Siamo molto attivi su tanti calciatori. Dipenderà dalle partenze, vogliamo un centrocampista e un esterno mancino, in questo momento nessun giocatore vuole andare via. Tutti i giocatori della rosa sono a disposizione, Godin può andare in panchina se il mister fa questa scelta. Eriksen è un grande giocatore, ma non abbiamo avuto nessun contatto. Va in scadenza a giugno, tanti club faranno la corsa per lui".