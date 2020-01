Serie A - Roberto Gagliardini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Napoli-Inter. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Ci sono grandi ribaltamenti di campo, dobbiamo cercare di non prendere ripartenze, sono bravi e ci possono far male. Dobbiamo cercare di far bene e concedere il meno possibile".