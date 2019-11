Insigne, l'ex agente: "Ancelotti ha voluto dare una scossa allo spogliatoio, ha mostrato la classifica alla squadra per caricare tutti"

Ultimissime calcio Napoli - Antonio Ottaiano, ex agente di Insigne, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "Con il Genoa la squadra ha avuto paura di perderla, c'era il terrore nella loro testa. Se il gol di Insigne fosse stato convalidato la gara andava in discesa. Ancelotti con i suoi collaboratori ha voluto dare una scossa nello spogliatoio mostrando ai suoi calciatori la classifica".