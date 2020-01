Paura per Castrovilli, il centrocampista rassicura: "Solo un grande spavento"

Ultime notize calcio. Attimi di grande spavento ieri per Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina uscito anzitempo nel match contro il Genoa per alcuni giramenti di testa. Il giocatore ha avvertito anche forti conati di vomito ed è stato subito portato in ospedale per effettuare gli accertamenti del caso.

Infortunio Castrovilli, le parole del giocatore

Ieri ha destato grande preoccupazione il labiale del talento gigliato ("Mi gira la testa, non capisco niente", ndr) che oggi ha tenuto a rassicurare tutti attraverso i suoi canali social: "Ragazzi grazie per i tanti messaggi che mi state inviando in queste ore. È stato solo un grande spavento, presto tornerò in campo. Grazie allo staff sanitario per il supporto".