Immobile: "Io al Napoli? Ho pronto un triennale con la Lazio! Seguo gli azzurri con affetto ma..."

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Immobile, attaccante della Lazio, è stato autore di una stagione da ricordare: capocannoniere in Serie A (eguagliando il record storico di Higuain) e scarpa d'oro battendo Lewandowski. A suon di gol ha trascinato i capitolini a sognare il tricolore per lunghi tratti, salvo poi arrendersi nello sprint finale. Ai microfoni del Corriere dello Sport, è lo stesso Immobile a parlare del suo futuro soffermandosi anche sui rumors legati al Napoli:

"Ho intenzione di legarmi per sempre alla Lazio. Il rinnovo sarà triennale, quindi il contratto scadrà nel 2025 quando avrò compiuto 35 anni. Prima che arrivassi alla Lazio i contatti con il Napoli erano frequenti, ma per una ragione o per un’altra non siamo mai andati a dama. Napoli è la città dove sono nato, il Napoli lo seguo sempre con affetto, ma quello che mi ha dato e mi sta dando la Lazio non ha prezzo".