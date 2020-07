Napoli - Problema fase difensiva per gli azzurri. Come riporta Il Mattino, contro l’Udinese il Napoli ha rischiato ancora una volta troppo in difesa. E la fase difensiva va registrata al meglio in vista del Barcellona: dato che alla ripresa dopo il lockdown è stata perfetta contro il Verona, l’unica partita in cui gli azzurri non hanno preso gol, subendone invece almeno uno nelle successive sette sfide contro Spal, Atalanta, Roma, Genoa, Milan, Bologna e Udinese.