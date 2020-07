Il Mattino - Napoli al San Paolo per la rifinitura e ritiro a Palazzo Caracciolo: due azzurri fuori dai convocati di Gattuso

Ultime notizie Napoli - L'allenatore del Napoli Gattuso ha fatto riattaccare subito la spina dopo la brutta prestazione di Bologna con i due allenamenti a Castel Volturno (ancora lavoro differenziato per Llorente e Younes che non saranno tra i convocati, più lo squalificato Di Lorenzo). Ne parla Il Mattino:

"Oggi la rifinitura allo stadio San Paolo e in serata il ritiro a Palazzo Caracciolo, a differenza delle precedenti due partite casalinghe al San Paolo contro Roma e Milan, quando gli azzurri si ritrovarono in albergo direttamente il giorno della partita. Gattuso vuole che la squadra ritrovi subito l'atteggiamento mentale smarrito a Bologna, questa è l'unica strada da seguire per poter arrivare al meglio alla supersfida contro gli azulgrana"