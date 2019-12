Il Mattino - Insigne via da Napoli, ADL pronto a cambiare. Raiola gli ripete: "Senza un rendimento da top, non posso portarti in squadre importanti"

Napoli calciomercato - Il Mattinoparla della situazione di Lorenzo Insigne nel Napoli. Gli screzi con Ancelotti hanno condotto a diversi meeting, l’ultimo nel settembre scorso, con l’arrivo di Mino Raiola a Napoli. Il precedente, c’era stato prima del termine della scorsa stagione che sembrava l’antefatto per un rapporto diverso. Non è un mistero che quest’estate, Mino Raiola, il suo agente, ha provato a superare questa situazione di impasse: non è riuscito, però, a far arrivare sulla scrivania di De Laurentiis offerte tali che potessero stuzzicare il palato presidenziale. Neppure l’idea dello scambio con Icardi e l'Inter.

Insigne Napoli, la situazione