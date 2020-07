Il Mattino - Genoa-Napoli, le scelte di Gattuso: Ospina e Allan tornano convocati

Serie A - Il Napoli scenderà in campo contro il Genoa oggi a Marassi. Arrivano le ultime notizie sulle scelte di Gattuso. A riportarlo è Il Mattino.

Due cambi obbligati per Ringhio, quelli degli squalificati Koulibaly e Demme. Da centrale difensivo torna Maksimovic in coppia con Manolas, il playmaker di centrocampo sarà Lobotka che ha dato segnali convincenti nel finale di partita contro la Roma, dopo la prestazione già positiva fornita quando venne schierato dal primo minuto contro la Spal. Le altre novità iniziali saranno Hysaj, il terzino albanese tra quelli rilanciati da Gattuso, il macedone Elmas a centrocampo da mezzala sinistra e Politano e Mertens nel tridente di attacco, dove verrà riconfermato Insigne. Il capitano, protagonista assoluto del successo sulla Roma domenica sera al San Paolo con la rete spettacolare del 2-1, giocherà ancora dal primo minuto. L'unico finora sempre presente dopo la ripresa, l'altro sempre in campo dall'inizio è stato il difensore senegalese Koulibaly out stasera per squalifica. Tra i convocati tornano Ospina e Allan. Il portiere colombiano, che si infortunò alla testa a Bergamo saltando poi il match con la Roma, ieri ha svolto per intero l'allenamento di rifinitura a Castel Volturno ed è poi partito con la squadra in aereo per il ritiro a Genova. Il centrocampista brasiliano costretto a fermarsi per un affaticamento muscolare alla vigilia della sfida contro la Spal è tornato in panchina domenica sera con i giallorossi e anche lui potrebbe giocare stasera uno spezzone di partita.