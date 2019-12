Il Mattino - E' crisi nera per il Napoli, l'unico a provarsi sempre è Insigne!

Il Mattino - Il Napoli sprofonda: la crisi è sempre più nera. Il successo manca dal 19 ottobre contro il Verona. Gli azzurri escono fischiatissimi: fortissima la disapprovazione del San Paolo per la prestazione decisamente incolore (le due curve erano rimaste già in silenzio e senza tifare per tutta la partita). L’unico a giocare in maniera sufficiente e a provarci sempre è Insigne, decisamente male tutti gli altri con lunghe e sempre più preoccupanti pause. Squadra che manca di compattezza ed equilibrio e subisce due gol incredibili in ripartenza.