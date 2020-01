Il Mattino - Callejon: l'illusionista diventato illusione, un decadimento cominciato mesi fa

Ultimissime calcio NapoliJosé Maria Callejon l’imprendibile, l’uomo degli inserimenti, ora è quello dello stagno. Il Mattinoanalizza l'attuale Callejon, quello che era illusionista è diventato illusione. Mai stato un grande dribblatore, ma aveva dalla sua lo scambio e poi la ricerca della posizione, tanto che riusciva a smaterializzarsi, ad attraversare le difese, a rendersi immarcabile. Molta paura in area, e senza nessuna capacità di stupire sia chi lo marca che chi lo guarda giocare. Un decadimento cominciato da un po’ di mesi.

Andrebbe distillato o utilizzato come subentratore, accorciandogli il tempo di gioco forse c’è la possibilità di allungargli quello in carriera. Meno partite,o comunque meno tempo, per permettergli di tornare letale, per riconquistare il giusto spazio, così da non sprecarlo, perché vederlo perdersi così fa davvero male, vederlo sprecare palle e rovinare azioni aggiunge dispiacere alle sconfitte. Tocca toglierlo dal tempo generale per continuare a regalargli quello particolare di cui era o sembrava padrone. Ora appartiene ai tempi imperfetti: quelli degli errori e delle colpe, dei delitti e delle pene. E no, non se lo merita. Poi, lo capirà anche lui, come è successo a tutti gli altri.