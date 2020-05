CorSport - Il fondo britannico Cvc investe nella Serie A? De Laurentiis nella commissione apposita per portare avanti i lavori

L'Assemblea della Lega Serie A si è riunita ieri con tutte le Società presenti e collegate in video conferenza.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un interessante retroscena sui discorsi con il fondo britannico Cvc per eventuali investimenti:

“La trattativa è ancora in una fase delicata ed è preferibile limitare la diffusione delle informazioni. Peraltro, pur essendo l’offerta molto allettante – si arriverebbe a 2,2 miliardi di euro -, mettere in piedi l’impianto richiede un percorso lungo e complesso. Per portare avanti i lavori con Cvc è stata creata una commissione apposita, composta da Agnelli, Lotito, De Laurentiis e Percassi”