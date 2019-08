Futuro Icardi, l'Inter a sorpresa inserisce l'argentino in lista per la Serie A! Scelto il numero 7! [FOTO]

Calciomercato Napoli - Mauro Icardi pronto a riprendersi la sua Inter. Oggi il calciatore si allenerà con la squadra a San Siro, intanto la società nerazzurra ha comunicato sul sito Inter.it la lista per la stagione di Serie A 2019/20, è presente anche Icardi con il numero 7! Clamorsa sorpresa da parte del club nerazzurro che sembra voler tornare a ripensare alla decisione precedentemente presa su Icardi.

Inter, Icardi presente nella lista Serie A: Napoli e Juve spiazzati

Con il via alla stagione calcistica 2019/2020, che per i nerazzurri inizierà lunedì alle 20.45 con la sfida del 'Meazza' con il Lecce, ecco di seguito la lista di FC Internazionale Milano per la Serie A TIM.