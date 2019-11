Ibra al Milan, notizia bomba dopo il Napoli!

Calciomercato Napoli - Boban e Maldini vogliono portare Ibra al Milan. Ibrahimovic ha ancora tanta voglia di continuare la propria carriera e potrebbe tornare in Serie A. Anche la Premier League ora si sta facendo sotto in modo concreto, Bolgona, Napoli e Inter restano alla finestra con la possibilità di concludere l'affare nella finestra di calciomercato Serie A di gennaio.

Ibrahimovic

Ibrahimovic Milan, Boban e Maldini ci provano

Ibra Milan - Zlatan Ibrahimovic Come riporta il Corriere della Sera, è conteso tra Milan, Napoli, Inter e Bologna in Serie A. Ma la dirigenza rossonera, visto il periodo di crisi in attacco, sembra intenzionata a concludere il prima possibile l'affare.

Il Milan se la passa altrettanto male, servirebbe un centravanti diverso da Piatek, che ormai è un caso. Il polacco, fischiato da San Siro al momento della sostituzione con Leao. Errori gravi che potrebbero indurre Maldini e Boban a accelerare su Ibrahimovic.

Ibra Bologna - Anche il Bologna continua a mostrare senza nascondersi l'interesse per il calciatore svedese, sia la dirigenza ma anche gli stessi calciatori, come ha fatto Orsolini a Sky: "ibrahimovic al Bologna? Ci farebbe comodo, è un campione".