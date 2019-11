Calciomercato Juve, Bomba da Manchester, il papà beccato in sede! Juve beffata?

CalciomercatoSerie A -Haaland, attaccante norvegese del Salisburgo, è finito ormai nel mirino dei grandi club di tutta Europa. Per Haland si fa sempre più folta la concorrenza, infatti, oltre alle grandi come Real Madrid, Barcellona e su tutte il Manchester United, ci sono anche le squadre italiane come Napoli calcio e Juventus. Haaland Napoli e Haland Juventus, ci sono aggiornamenti importanti che arrivano direttamente dal Corriere dello Sport che portano il calciatore ad un passo dal Manchester Utd.

Mercato Juve - La Juventus prova come ogni anno ad anticipare la concorrenza sui futuri campioni. Dopo De Ligt, la Juve, infatti, proverà in tutti i modi ad acquistare già a gennaio Jadon Sancho ed Erling Braut Haaland, tra i migliori prospetti che ci sono al momento in circolazione.

Il valore attuale dei calciatori è di 100 milioni per l'esterno e 70 milioni per il centravanti norvegese che in Champions League sta battendo tutti i record e ora si trova in cima alla classifica marcatori Champions League.

Haland Juventus - Così il calciatore aveva commentato le voci di mercato. Haaland: "Non commento le voci su Juventus, Manchester e Real Madrid. A Salisburgo dormo con 5 palloni". Juve news

Notizie calcio Napoli: Sportitalia - haaland, Juve e Napoli hanno già incontrato Raiola. Così nei giorni scorsi Sportitalia aveva annunciato possibili novità in arrivo nelle prossime settimane, in vista del mercato di gennaio della Serie A.

Calciomercato Napoli - Haaland, intanto, aveva parlato a Calcio Napoli 24 al termine della partita Napoli-Salisburgo giocata al San Paolo, rispondendo al suo possibile approdo in azzurro: "Deluso per la prestazione? Un po', a prescindere dal rigore segnato. Giocare in futuro per il Napoli? Beh, in questo momento mi diverto a giocare per il Salisburgo. Un sogno i tanti gol segnati in Champions? Provo a godermi ogni giorno della mia vita".

