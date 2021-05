Ultimissime calcio Napoli - Gol da record per Adam Ounas che ha prontamente sbloccato il match Crotone-Hellas Verona, terminato 2-1 per i padroni di casa. L'attaccante di proprietà del Napoli e in prestito al Crotone ha infatti segnato dopo un minuto e sedici secondi: si tratta di un record per il Crotone, perché l'algerino ha segnato il gol più veloce della storia dei pitagorici in serie A.