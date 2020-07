Gazzetta di Modena, Seghedoni a CN24: "Il Borussia Dortmund sorpassa il Napoli per Boga, pronto a chiudere col Sassuolo"

Serie A - Paolo Seghedoni de La Gazzetta di Modena è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Boga non sarà a disposizione per la partita con il Napoli. De Zerbi è un grande allenatore ,troverà altre scelte. Pochi ballottaggi nella prossima partita. Ci saranno Caputo e Berardi a guidare l’attacco. De Zerbi sta facendo di tutto per tenere Boga e i migliori. Oltre al Napoli c'è un forte interesse del Borussia Dortmund, i tedeschi sono ad un passo dai 35 milioni richiesti dal Sassuolo”.