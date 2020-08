Screzi anche nel finale di Napoli-Lazio, come racconta Sky Sport: Gattuso è andato a cercare un assistente di Simone Inzaghi, reo a sua detta di un insulto pesante (dall'audio ambientale di Sky si sente Gattuso dire "Terrone di merda a me? Vieni a dirmelo in faccia!". Sono intervenuti anche Simone Inzaghi ed il ds della Lazio Igli Tare per dirimere la questione, con Gattuso uscito successivamente dal campo.

