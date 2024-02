Gianluca Gaetano non si ferma più. Il fantasista del Napoli in prestito al Cagliari è andato a segno per la seconda partita consecutica.

Dopo il fantastico destro a giro della settimana scorsa, si è ripetuto con un colpo di testa da vero centravanti d'area di rigore pareggiando il match contro l'Udinese sul tramonto del primo tempo.