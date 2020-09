Cremonese, Gaetano: "Grazie a Napoli e ai grigiorossi per la fiducia! Osimhen mi ricorda Cavani, Gattuso straordinario. Occhio al cambio modulo"

Gianluca Gaetano, calciatore del Napoli appena passato alla Cremonese, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ringrazio il Napoli e la Cremonese per la fiducia che mi stanno dando. Voglio fare bene. E' un Napoli da paura, si possono fare grandi cose. L'arrivo del mister ha portato tanto entusiasmo e con lui si possono fare cose straordinarie. Con il Barcellona ha fatto grandi cose e un bel gioco. Con il passaggio del tempo si può fare il 4-2-3-1, bisognerà trovare l'assetto giusto tra difesa e attacco. Osimhen è forte a me piace tantissimo, mi ricorda molto Cavani".