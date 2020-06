Formazioni ufficiali Torino-Parma: Belotti sfida Cornelius, granata con il 4-4-2

Formazioni Ufficiali Torino Parma. Il match Torino Parma si giocherà alle ore 19:30 per il recupero della 25a giornata di Serie A, si torna a giocare dopo lo stop da Coronavirus in Italia. Il campionato riprende con i recuperi delle quattro gare restanti. Il Torino ha bisogno di punti per la salvezza, il Parma crede nel sogno Europa League. Torino Parma formazioni, le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24. Formazione ufficiale e probabile con le news del match di sera.

Formazioni ufficiali Torino Parma

TORINO (4-4-2): Sirigu;De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer; Berenguer, Meite, Rincon, Edera; Zaza, Belotti. All. Longo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Gervinho, Cornelius, Kulusevski. All. D'Aversa.

Probabili formazioni Torino Parma

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Meité, Edera; Belotti, Zaza.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, B.Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Hernani; Kulusevski, Cornelius, Kurtic.

Calendario Serie A - Recuperi 25a giornata

20/06/2020 Sabato 19:30 TORINO – PARMA SKY

20/06/2020 Sabato 21.45 HELLAS VERONA - CAGLIARI DAZN

21/06/2020 Domenica 19.30 ATALANTA - SASSUOLO SKY

21/06/2020 Domenica 21.45 INTER – SAMPDORIA SKY