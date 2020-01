Formazioni ufficiali Milan-Udinese: le scelte di Pioli e Gotti

Formazioni Ufficiali Milan Udinese. Il match Milan Udinese si giocherà alle ore 12:30 di domenica, il lunch match valido per la 20a giornata di Serie Asi giocherà allo stadio San Siro di Milano. I due allenatori in cerca di punti importanti per il proseguo della propria stagione. I rossoneri guidati da Ibra cercano la seconda vittoria consecutiva dopo Cagliari. L'Udinese in un buon periodo di forma trascinata da De Paul. Le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24.

Formazioni ufficiali Milan-Udinese

MILAN (4-4-2): Donnarumma G., Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura; Leao, Ibrahimovic.



Serie A

Calendario Serie A - 20a giornata

18/01/2020 Sabato 15.00 LAZIO – SAMPDORIA SKY

18/01/2020 Sabato 18.00 SASSUOLO – TORINO SKY

18/01/2020 Sabato 20.45 NAPOLI – FIORENTINA DAZN

19/01/2020 Domenica 12.30 MILAN – UDINESE DAZN

19/01/2020 Domenica 15.00 BOLOGNA – HELLAS VERONA DAZN

19/01/2020 Domenica 15.00 BRESCIA – CAGLIARI SKY

19/01/2020 Domenica 15.00 LECCE – INTER SKY

19/01/2020 Domenica 18.00 GENOA – ROMA SKY

19/01/2020 Domenica 20.45 JUVENTUS – PARMA SKY

20/01/2020 Lunedì 20.45 ATALANTA – SPAL SKY