Formazioni ufficiali Juventus-Sassuolo: le scelte di Sarri e De Zerbi

Formazioni Ufficiali Juventus Sassuolo. Il match Juve Sassuolo si giocherà alle ore 12:30 e aprirà la domenica della 14esima giornata di Serie A. Sarri in cerca dell'ennesima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League è pronto a lanciare il trio d'attacco pesante. De Zerbi chiede ai suoi una prestazione di alto livello per tentare di non ripetere quanto accaduto gli ultimi anni all'Allianz Stadium. Le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24.

Formazioni ufficiali Juventus-Sassuolo

JUVENTUS - Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Can, Pjanic, Bentancur, Bernardeschi; Ronaldo, Higuain.



Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Can, Pjanic, Bentancur, Bernardeschi; Ronaldo, Higuain. SASSUOLO - Turati; Kyriakopoulos, Romagna, Marlon, Toljan; Locatelli, Magnanelli, Traorè; Boga, Caputo, Djuricic.

Serie A

Probabili formazioni fantacalcio Juventus-Sassuolo

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon, Cuadrado, Bonucci, De Ligt; Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo.



Buffon, Cuadrado, Bonucci, De Ligt; Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Cristiano Ronaldo. SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Djuricic, Caputo, Boga.

formazioni serie a

Calendario Serie A - 14a giornata