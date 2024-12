Formazioni ufficiali Juventus-Bologna: le scelte di Thiago Motta e Italiano

Formazioni ufficiali Juventus-Bologna: squadre in campo allo Stadium alle 18.00 per il secondo anticipo della 15a giornata di Serie A. Dopo la vittoria in Coppa Italia, i rossoblu fanno visita ai bianconeri chiamati disperatamente alla vittoria per non rischiare di sfilare man mano dalla zona Europa. Attesa per le formazioni ufficiali Juventus-Bologna.

Formazioni ufficiali Juventus-Bologna

- Perin; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Fagioli; Conceicao, Koopmeiners, Weah; Vlahovic. Bologna - Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro.

Prossimo turno Serie A: le avversarie di Juventus e Bologna

La Vecchia Signora tra le due sarà la prima a scendere in campo al prossimo turno: spazio a Juventus-Venezia sabato prossimo alle alle 20.45. Emiliani in campo domenica alle 15.00 per Bologna-Fiorentina.