Formazioni ufficiali Juventus-Inter: le scelte di Sarri e Conte

Formazioni Ufficiali Juve Inter. Il match Juventus Inter si giocherà alle ore 20:45 per il posticipo serale di domenica della 26a giornata di Serie A, si gioca allo stadio Allianz di Torino. La Juve vuole riprendersi il primo posto di Serie A (Lazio avanti di due punti), serve una vittoria contro l'ex Antonio Conte. L'Inter tenta l'impresa per tornare in corsa alla lotta dello scudetto, potrebbe essere decisivo il campo a porte chiuse per la squadra ospite. Juve Inter formazioni, le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24.

Formazioni ufficiali Juve Inter

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt; Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa; Higuain, Cristiano Ronaldo.



Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt; Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa; Higuain, Cristiano Ronaldo. INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.

Probabili formazioni Juve Inter

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Chiellini; Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.



Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Chiellini; Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.

Juve Inter

Serie A

Calendario Serie A - 26a giornata

29/02/2020 Sabato 15.00 LAZIO – BOLOGNA SKY

29/02/2020 Sabato 20.45 NAPOLI – TORINO DAZN

01/03/2020 Domenica 15.00 LECCE – ATALANTA SKY

01/03/2020 Domenica 18.00 CAGLIARI – ROMA SKY

08/03/2020 Domenica 12:30 PARMA – SPAL DAZN

08/03/2020 Domenica 15:00 MILAN – GENOA DAZN

08/03/2020 Domenica 15:00 SAMPDORIA – HELLAS VERONA SKY

08/03/2020 Domenica 18.00 UDINESE – FIORENTINA SKY

08/03/2020 Domenica 20.45 JUVENTUS – INTER SKY

09/03/2020 Lunedì 18:30 SASSUOLO – BRESCIA SKY