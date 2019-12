Formazioni ufficiali Inter-Roma: le scelte di Conte e Fonseca

Formazioni Ufficiali Inter Roma. Il match Inter Roma si giocherà alle ore 20:45 e aprirà la domenica della 15esima giornata di Serie A. A San Siro Conte cerca la carica per restare avanti alla Juventus nella lotta scudetto, importantissimo match per la Roma di Fonseca che rincorre un posto in Champions League. Le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24.

Formazioni ufficiali Inter-Roma

INTER (3-5-2): Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Borja Valero, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.



Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Borja Valero, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. ROMA (4-2-3-1): Mirante, Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Diawara; Perotti, Mkhitaryan, Pellegrini; Zaniolo.

