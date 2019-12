Formazioni ufficiali Inter-Genoa: le scelte di Conte e Thiago Motta

Formazioni Ufficiali Inter Genoa. Il match Inter Genoa si giocherà alle ore 18:00 per la 17esima giornata di Serie A. Match in scena allo stadio San Siro. Conte carica i suoi per non perdere punti dalla Juventus e tornare a parità di punteggio, assente Lautaro Martinez per squalifica. Thiago Motta torna a Milano da avversario e allenatore, la squadra ligure è in cerca di punti salvezza. Le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24.

Formazioni ufficiali Inter-Genoa

INTER (3-5-2): Handanovic, Bastoni, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Borja Valero, Vecino, Biraghi; Esposito, Lukaku.



Handanovic, Bastoni, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Borja Valero, Vecino, Biraghi; Esposito, Lukaku. GENOA (3-4-1-2): Radu, Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Jagiello, Radovanovic, Cassata; Agudelo; Sanabria, Pinamonti.

Serie A

Probabili formazioni fantacalcio Inter-Genoa

INTER (3-5-2): Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Candreva, Borja Valero, Vecino, Biraghi; Esposito, Lukaku.



Handanovic, Godin, De Vrij, Skriniar; D'Ambrosio, Candreva, Borja Valero, Vecino, Biraghi; Esposito, Lukaku. GENOA (3-5-1-1): Radu, Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Cassata, Pajac; Agudelo; Pinamonti.

Calendario Serie A

Calendario Serie A - 17a giornata