Formazioni ufficiali Genoa-Sampdoria: le scelte di Thiago Motta e Ranieri

Formazioni Ufficiali Brescia Lecce . Il match Brescia Lecce si giocherà alle ore 15:00 e aprira la giornata del sabato della 16esima giornata di Serie A. Corini torna tra le mura amiche, lancia Balotelli e Torregrossa per i tre punti importanti in vista della salvezza. Liverani senza Lucioni in difesa ma ritrova Lapadula. Le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24.

Formazioni ufficiali Genoa-Sampdoria

Serie A

Probabili formazioni fantacalcio Genoa-Sampdoria

GENOA (3-5-1-1): Radu, Criscito, Romero, Biraschi; Ghiglione, Cassata, Schone, Radovanovic, Pajac, Sturaro; Pinamonti.



Calendario Serie A

Calendario Serie A - 16a giornata