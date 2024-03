Formazioni ufficiali Frosinone-Lecce: gioca l'azzurro Cheddira, Krstovic guida i pugliesi

Non solo Empoli-Cagliari, in campo oggi alle 15.00 per la 27a giornata di Serie A anche l’altro match salvezza Frosinone-Lecce.

Formazioni ufficiali Frosinone-Lecce

Sono state appena diramate le formazioni ufficiali:

: Cerofolini; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Brescianini, Mazzitelli, Gelli; Soulé, Cheddira, Harroui. All. Di Francesco. LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Banda. All. D'Aversa.

Chi perde rischia di vedere i fantasmi a non molte giornate dalla fine.