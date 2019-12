Formazioni ufficiali Fiorentina-Roma: le scelte di Montella e Fonseca

Formazioni Ufficiali Fiorentina Roma. Il match Fiorentina Roma si giocherà alle ore 20:45 per la 17esima giornata di Serie A. Match in scena di venerdì al Franchi di Firenze. Montella in cerca di punti importanti per tenersi stretto la panchina in queste feste natalizie, tante le assenze importanti. Fonseca vuole chiudere bene il 2019 per restare in piena corsa Champions League. Le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24.

Formazioni ufficiali Fiorentina-Roma

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Boateng.



Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Boateng. ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez, Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Veretout, Diawara; Perotti, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko.

Aggiorna la pagina per visualizzare la formazione

Serie A

Probabili formazioni fantacalcio Fiorentina-Roma

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Boateng.



Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Boateng. ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez, Spinazzola, Fazio, Mancini, Kolarov; Veretout, Diawara; Perotti, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko.

Calendario Serie A

Calendario Serie A - 17a giornata