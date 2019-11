Formazioni ufficiali Fiorentina-Lecce: le scelte di Montella e Liverani

Formazioni Ufficiali Fiorentina-Lecce. Il match Fiorentina Lecce si giocherà alle ore 20:45 e chiuderà la giornata del sabato della 14esima giornata di Serie A. Montella in cerca di tre punti importantissimi per una stagione troppo altalenante, assente Chiesa. Liverani con molte assenze imprtanti tra squalificati e infortuni chiede ai suoi punti in un campo difficile. Le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24.

Formazioni ufficiali Fiorentina-Lecce

Dragowski, Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Ribery. LECCE (4-3-1-2): Gabriel, Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov, Babacar, Farias.

