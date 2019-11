Formazioni ufficiali Brescia-Atalanta: le scelte di Grosso e Gasperini

Formazioni Ufficiali Brescia-Atalanta. Il match Brescia Atalanta si giocherà alle ore 15:00 e aprirà la 14esima giornata di Serie A. Grosso in cerca dei suoi primi punti sulla panchina del Brescia e si affida al ritorno di Mario Balotelli. Gasperini con diverse assenze post Champions, ancora Muriel in attacco con Zapata out. Le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24.

Formazioni ufficiali Brescia-Atalanta

BRESCIA (3-5-2): Joronen, Mangraviti, Chancellor, Cistana; Sabelli; Romulo, Tonali, Ndoj, Martella; Balotelli, Torregrossa.



Joronen, Mangraviti, Chancellor, Cistana; Sabelli; Romulo, Tonali, Ndoj, Martella; Balotelli, Torregrossa. ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Masiello, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; A. Gomez, Ilicic; Muriel.

Calendario Serie A - 14a giornata