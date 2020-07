Formazioni ufficiali Atalanta-Napoli: Gattuso rilancia Zielinski e Fabiàn, Politano dal primo minuto: out Callejon

Formazioni Ufficiali Atalanta Napoli. Il match Atalanta Napoli si giocherà alle ore 19.30 per la gara della 29a giornata di Serie A. Gli azzurri tornano in campo e si giocano tutto a Bergamo. Match decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Gattuso deve recuperare punti ora o mai più e mettere in difficoltà la squadra di Gasperini sperando in un calo di forma nel finale di stagione. Dall'altra parte i bergamaschi che post Coronavirus sono tornati più forti di prima. Atalanta Napoli formazioni, le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24. Formazione ufficiale e probabile con le news del match di sera.

Formazioni ufficiali Atalanta Napoli

ATALANTA - IN ARRIVO

NAPOLI - Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne.

Calendario Serie A - 29a giornata

30/06/2020 martedì 19.30 TORINO-LAZIO SKY

30/06/2020 martedì 21.45 GENOA – JUVENTUS SKY

1/07/2020 mercoledì 19.30 BOLOGNA – CAGLIARI SKY

1/07/2020 mercoledì 19.30 INTER – BRESCIA DAZN

1/07/2020 mercoledì 21.45 FIORENTINA–SASSUOLO SKY

1/07/2020 mercoledì 21.45 SPAL – MILAN DAZN

1/07/2020 mercoledì 21.45 HELLAS VERONA – PARMA SKY

1/07/2020 mercoledì 21.45 LECCE – SAMPDORIA DAZN

2/07/2020 giovedì 19.30 ATALANTA – NAPOLI DAZN

2/07/2020 giovedì 21.45 ROMA – UDINESE SKY