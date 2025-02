Formazioni ufficiali Atalanta-Cagliari: le scelte di Gasperini e Nicola

Formazioni ufficiali Atalanta-Cagliari: si aprirà così il sabato di Serie A per la 25a giornata. Fischio d'inizio oggi sabato 15 febbraio alle 15.00. La Dea punta a rientrare nella corsa scudetto, approfittando di un turno di campionato che vede scontri diretti cruciali come Lazio-Napoli e Juventus-Inter; i sardi, invece, con un margine di 4 punti sulla zona salvezza, cercano di raccogliere altri punti preziosi per allontanarsi ulteriormente dal pericolo.

Formazioni ufficiali Atalanta-Cagliari: scopriamo le scelte dei due allenatori.

Formazioni ufficiali Atalanta-Cagliari

Atalanta - in attesa di comunicazione

in attesa di comunicazione Cagliari - in attesa di comunicazione

Programma Serie A 25a giornata

Atalanta-Cagliari sabato 15 febbraio, ore 15.00

sabato 15 febbraio, ore 15.00 Lazio-Napoli sabato 15 febbraio, ore 18.00

sabato 15 febbraio, ore 18.00 Milan-Verona sabato 15 febbraio, ore 20.45

sabato 15 febbraio, ore 20.45 Fiorentina-Como domenica 16 febbraio, ore 12.30

domenica 16 febbraio, ore 12.30 Monza-Lecce domenica 16 febbraio, ore 15.00

domenica 16 febbraio, ore 15.00 Udinese-Empoli domenica 16 febbraio, ore 15.00

domenica 16 febbraio, ore 15.00 Parma-Roma domenica 16 febbraio, ore 18.00

domenica 16 febbraio, ore 18.00 Juventus-Inter domenica 16 febbraio, ore 20.45

domenica 16 febbraio, ore 20.45 Genoa-Venezia lunedì 17 febbraio, ore 20.45

La giornata si chiuderà dunque di lunedì.