Fiorentina, Iachini a DAZN: "Grandissima prestazione, avevamo 24 ore in meno di recupero rispetto al Napoli"

Serie A - Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato a DAZN al termine di Napoli-Fiorentina: "Oggi dovevamo fare un'altra grande prestazione per portare a casa il risultato. Siamo felici per noi, i nostri tifosi e per quello che stiamo facendo in pochi giorni. Non abbiamo fatto ancora nulla, la strada è giusta. Abbiamo avuto 24 ore in meno al Napoli per recuperare in settimana. E' la terza vittoria di fila, tre grandi prove in pochi giorni. I ragazzi sono stati bravissimi, mi hanno dato tanta disponibilità. Ci sono ragazzi molto validi per poter fare un percorso importante. Dovevamo tenere la squadra corta per non concedere nulla ai loro centrocampisti.