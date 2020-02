Fali Ramadani indagato per riciclaggio di denaro! Indagini dell'Europol sull'agente di Koulibaly, Maksimovic, Pjanic e Handanovic

Ultimissime calcio - Riciclaggio di denaro. L'Audiencia Nacional spagnola indaga su Fali Ramadani. Lo scorso martedì 18 febbraio 2020 una perquisizione presso la lussuosa azienda che il superagente Fali Ramadani possiede nell'isola di Maiorca. All'indagine starebbero collaborando Europol e l'Agenzia Tributaria spagnola. Al momento, il noto agente Ramadani, è nel mirino degli inquirenti spagnoli. La prossima settimana dovrà recarsi a Madrid per essere ascoltato dall'Audiencia Nacional. Maiorca e Fiorentina (ai tempi dei Della Valle) le squadre più vicine agli affari di Ramadani. Inoltre, i calciatori in procura sono: Pjanic, Maksimovic, Koulibaly, Handanovic, Jovetic, Ljajic, Kalinic, Milenkovic, Under, Rebic, Malcuit, tanti i club italiani a collaborare con il super agente. Che ha anche negoziato l'accordo per liberare Maurizio Sarri dal vincolo col Chelsea e permettergli l'accordo con la Juventus. E magari adesso molti fra questi club saranno chiamati a dare qualche chiarimento sulle manovre effettuate con Ramadani.