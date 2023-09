Notizie Calcio - L’Empoli riscrive la storia in negativo in queste prime cinque giornate di Serie A. Dopo l’umiliante 7-0 incassato a Roma lo scorso weekend che è costato l’esonero di Cristiano Zanetti, arriva un altro dato choc che umilia i toscani in quest’avvio. Come infatti riporta Opta, la formazione ora guidata da Andrea Andreazzoli è la prima squadra della storia della Serie A a chiudere a 0 punti con 0 goal fatti nelle prime 5 partite.