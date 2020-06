Ecco chi è Bangsbo, il guru della Juve di Moggi voluto da Gasperini che fa volare l'Atalanta

Notizie Calcio - I colleghi de Ilbianconero.com fanno il punto della situazione in merito all'Atalanta e alla sua forma fisica strepitosa:

"Arrivato a Bergamo a metà ottobre del 2018, dal suo sbarco la Dea ha iniziato a volare. Ma chi è Bangsbo? Classe 1957, un passato da calciatore in Danimarca, è divenuto famoso per aver lavorato nella Juve di Ancelotti prima e di Marcello Lippi poi (nel Lippi bis). Danese, Bangsbo è un innovatore nel campo della preparazione atletica. Dopo aver studiato fisiologia dello sport si è concentrato sul calcio, focalizzando la sua attenzione su aspetti come l’alimentazione dei calciatori.

A Bergamo lo ha portato Gasperini, che con lui aveva già lavorato alla Juve (Gasp allenata la Primavera nel periodo bianconero di Bangsbo). In bianconero Bangsbo si è fatto conoscere, portando ai massimi livelli atletici la Juve di Moggi. Ci sono state anche diverse domande, sulla preparazione fisica, per quel particolare periodo storico della Juve. Anche Maurizio Pistocchi, noto giornalista, aveva parlato della bravura di Bangsbo, sia alla Juve che all’Atalanta. Che con lui ora vola".